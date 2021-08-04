Нападающий Генка Пол Онуачу, который забил мяч в ворота Анатолия Трубина, не скрывал разочарования от поражения в матче квалификации ЛЧ.

Напомним, Шахтер в волевом стиле одолел Генк в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Пропустив в конце первого тайма от Пола Онуачу, "оранжево-черные" после перерыва ответили точными ударами Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

Генк – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Это был тяжелый матч. Мы хорошо придерживались плана на игру. Генк действовал хорошо, но играл с очень сильным соперником. Мы должны быть ,jktt осторожными в моментах с ошибками. Жаль, что мы отдали игру таким образом, но я хочу сказать, что судья очень часто свистел в их пользу.

Мои голы? Это не имеет значения. Мы вышли за результатом, но не достигли его. Вот что действительно важно", – цитирует Онуачу Belgiumsoccer.

Ответный матч Шахтер – Генк состоится 10 августа на киевском НСК Олимпийский.

"Маркевич расстроится": новый тренер сборной Украины и его первые проблемы после матча Шахтера в Лиге чемпионов