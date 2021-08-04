Донецкий Шахтер стартовал с выездной победы над Генком (2:1) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Экспертный разбор полетов и реакция известных болельщиков – уже на "Футбол 24".

Степаненко не нашлось места в старте / фото ФК Шахтер

Есть результат, но нет солидности. Именно такой вывод напрашивается после успешной премьеры Де Дзерби в Лиге чемпионов. Шахтеру не хватает искры и взаимопонимания между отдельными игроками, прежде всего в обороне. В соцсетях итальянского специалиста хвалят за замены, однако "украинский вопрос" в очередной раз выходит на первый план.

Генк – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ведущий ютуб-канала "Бомбардир" Роман Бебех сравнил Шахтер с дрим-тим Пепа Гвардиолы. Правда, комментатора быстро опустили с небес на землю...

Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко хвалит Де Дзерби за выбор позиции Матвиенко и качественные замены.

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Футбольный агент Вячеслав Заховайло настаивает, что при Луческу Шахтер играл более динамично.

Трубин добавлял команде уверенности, а пара центрбеков Марлон-Витао ее отбирала, подчеркивает журналист Олег Барков.

Главред журнала Футбол Артем Франков считает, что Шахтер должен был остаться в меньшинстве после грубого фола Марлона против Ито.

Скаут Алекс Великих верит в выход Шахтера в плей-офф ЛЧ, но перед Монако надо существенно улучшать кондиции.

А вот блогер Михаил Смоловой, оценив стартовый состав Шахтера, нашел первую проблему преемника Шевченко в сборной Украины.

Де Дзерби использовал в матче с Генком 16 игроков, 11 из которых – бразильцы. Даже Степаненко начал на скамейке. В соцсетях, конечно, не упустили возможности потролить "горняков".

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ