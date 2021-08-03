Генк – Шахтер – видео гола
21:59 - Читати українською
Генк принимает Шахтер в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и лучших моментов поединка.
74' live
Тете 63’
63’ Тете
После провала обороны "горняков" на 39-й минуте Ито подал с правого фланга, а Пол Онуачу переиграл Витао на втором этаже и вколотил мяч в сетку.
Генк – Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Видео гола Онуачу:
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