Нападник Генка Пол Онуачу, який забив м'яч у ворота Анатолія Трубіна, не приховував розчарування від поразки в матчі кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, Шахтар у вольовому стилі здолав Генк у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Пропустивши наприкінці першого тайму від Пола Онуачу, "помаранчево-чорні" по перерві відповіли влучними ударами Тете (з пенальті) та Алана Патріка.

Генк – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Це був важкий матч. Ми добре дотримувалися плану на гру. Генк діяв добре, але грав із дуже сильним суперником. Ми повинні бути обережнішими в моментах з помилками. Шкода, що ми віддали гру таким чином, але я хочу сказати, що суддя дуже часто свистів на їхню користь.

Мої голи? Це не має значення. Ми вийшли за результатом, але не досягли його. Ось що дійсно важливо", – цитує Онуачу Belgiumsoccer.

Матч-відповідь Шахтар – Генк відбудеться 10 серпня на київському НСК Олімпійський.

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