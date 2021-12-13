Мадридский клуб хитро пытался сохранить свою пару с Бенфикой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

УЕФА провалил процедуру жеребьевки первой стадии плей-офф из-за многочисленных нарушений и решил провести его заново. Такая идея понравилась не всем.

Как сообщает Аранча Родригес, Реал просил УЕФА оставить в силе дуэль с Бенфикой, ведь пара была сформирована еще до всех ошибок, которые повлияли на дальнейший жребий.

УЕФА отказал Мадриду. Все пары будут определены с нуля. Старт повторной жеребьевки – в 16:00 по киевскому времени.

УЕФА назначил новую жеребьевку 1/8 ЛЧ – топ-клуб подал протест, из-за ошибки аннулированы все пары