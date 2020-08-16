Стерлинг эпичным промахом по пустым воротам похоронил надежды Манчестер Сити на выход в полуфинал ЛЧ – видео момента

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг стал одним из главных антигероев матча 1/2 финала ЛЧ против Лиона (1:3).

Англичанин пробил над пустыми воротами, когда счет был еще только 2:1 в пользу Лиона.

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Жезус выполнил идеальную передачу на Стерлинга, которому оставалось осторожно подставить ногу. Впрочем, нападающий Манчестер Сити умудрился влупить круглого выше, подтвердив свою репутацию одного из главных транжир среди современных футбольных звезд.

Промах Стерлинга случился на 86 минуте, а уже через несколько секунд Лион забил третий мяч и похоронил надежды "горожан" на проход в следующий этап.

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