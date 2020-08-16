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ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту

06:00 - Читать на русском
Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту
Рахім Стерлінг / Getty Images

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг став одним з головних антигероїв матчу 1/2 фіналу ЛЧ проти Ліона (1:3).

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Англієць пробив над порожніми воротами, коли рахунок був ще лише 2:1 на користь Ліона.

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Жезус виконав ідеальну передачу на Стерлінга, якому залишалось обережно підставити ногу. Втім, нападник Манчестер Сіті примудрився вгамселити круглого вище, підтвердивши свою репутацію одного з головних марнотратів серед сучасних футбольних зірок.

Промах Стерлінга трапився на 86 хвилині, а вже через кілька секунд Ліон забив третій м'яч і поховав надії "містян" на прохід у наступний етап.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Ліон Рахім Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини футбольні курйози
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