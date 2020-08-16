Стерлінг епічним промахом по порожніх воротах поховав надії Манчестер Сіті на вихід у півфінал ЛЧ – відео моменту

Англієць пробив над порожніми воротами, коли рахунок був ще лише 2:1 на користь Ліона.
Ліга чемпіонів 2019/20: визначились пари півфіналістів турніру
Жезус виконав ідеальну передачу на Стерлінга, якому залишалось обережно підставити ногу. Втім, нападник Манчестер Сіті примудрився вгамселити круглого вище, підтвердивши свою репутацію одного з головних марнотратів серед сучасних футбольних зірок.
Промах Стерлінга трапився на 86 хвилині, а вже через кілька секунд Ліон забив третій м'яч і поховав надії "містян" на прохід у наступний етап.
Гвардіола знову зганьбився в Лізі чемпіонів, вилетівши від Ліона – Зінченко залишився осторонь фіаско Ман Сіті