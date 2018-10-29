Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер проиграл Манчестер Сити в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 со счетом 0:3. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Манчестер Сити.

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00 и завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 3:0.

Чемпионы Англии сразу же захватили инициативу и в середине тайма сумели воплотить свое преимущество в забитые мячи.

Манчестер Сити разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов на выезде, но шансы остаются

На 30-й минуте счет ударом с лета открыл Давид Силва, а через 5 минут после розыгрыша углового Ляпорт удвоил преимущество Манчестер Сити. Обе команды имели еще несколько возможностей, однако счет до перерыва не изменился.

Во втором тайме гости довели счет до разгромного. На 71-й минуте после быстрой атаки Бернарду Силва, который только появился на поле, ударом с линии штрафной поразил ворота Пятова. Мяч еще и задел стойку, добавив голу еще большего эффекта.

Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити набирает 6 очков, у Лиона 5 пунктов. У Шахтера остаются 2 балла и не самые высокие, но реальные шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. И как минимум за Лигу Европы побороться можно – Хоффенхайм с двумя очками где-то рядом.

Лига чемпионов, 3-й тур. Группа F

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Давид Силва, 30 Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 71