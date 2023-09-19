"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию презентацию одного из ключевых матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2022/23.

Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов

Вот мы и дождались тебя, родненькая!.... Лига чемпионов наконец-то вернулась – и в ближайшие три месяца без украинской команды в ней не обойдутся. Такие моменты следует смаковать, ведь попадание в групповой этап напрямую для представителей УПЛ скоро закроется. Уже со следующего сезона нашему чемпиону придется пройти один раунд плей-офф.

Но это будет потом. Сейчас же Шахтер играет в группе с Барселоной, Антверпеном и Порту. Квартет по уровню вполне сопоставим с прошлогодним – за евровесну поборемся с бельгийцами, а за гипотетический выход в 1/8 ЛЧ надо будет тягаться с Порту. По крайней мере, так это выглядит сейчас, а по ходу матчей расклад может измениться очень серьезно. Кому, как не "горнякам", об этом знать?

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Встреча с Порту уже в 1-м туре выглядит довольно удобной. Если бы начинали с Антверпеном, то ставки были бы слишком высоки – с самого начала подопечные Патрика ван Леувена оказались бы в ситуации, когда проигрывать нельзя (и даже ничья стала бы неприятной). Сейчас же у дончан есть право на ошибку, а значит существует смысл сыграть раскованно, от души. Тем более, что в Гамбурге команду будут гнать вперед 50 тысяч болельщиков.

Благо, к середине сентября новый тренерский штаб Шахтера успел наладить работу в атаке. В первых турах УПЛ она действовала в упрощенном режиме, однако сейчас позиционное наступление "горняков" организовано в довольно интересную систему. В ней не все идеально – в каждом матче есть к чему придраться – но команда стала регулярно заходить в штрафную и создавать моменты по-разному, что приносит уверенные победы над украинскими автобусами.

Прессингует Шахтер также достаточно убедительно. Впрочем, тут уже начинаются нюансы. Во-первых, мы еще не знаем, насколько давление дончан может быть эффективным в Лиге чемпионов – и будет ли оно там вообще. Патрик ван Леувен в Заре ставил прагматичную игру от контратак, как и Игор Йовичевич в еврокубках год назад. На международной арене дончан уважают именно за систему выхода из обороны через инсайдов и фланговые контрвыпады.

Во-вторых, "оранжево-черные" пытаются высоко накрывать соперников в УПЛ, чтобы не терять контроль над мячом и держать соперника на дистанции. Только при таком рисунке игра дается Шахтеру просто – если же приходится обороняться на своей половине без мяча, то начинается паника. Даже Кривбасс забивал дончанам три гола.

Средняя острота ударов по воротам Ризныка до 4-го тура УПЛ оставалась второй в УПЛ – больше страдал только Федоривский из Оболони. Особенно много проблем возникает на флангах и при стандартах. И это в Украине! А сегодня "горняков" будет экзаменовать Порту, против которого придется отсиживаться в блоке.

При первом взгляде на нынешний Порту затеплилась надежда, что "драконы" уже не столь мощные, как год назад. Последние их матчи в чемпионате выглядели довольно бледно – с Амадорой наиграли на 0,4 ожидаемых гола, с Ароукой расписали 1:1, а победить Риу Аве удалось только благодаря двум голам в компенсированное время. Забить больше двух мячей за игру подопечным Сержиу Консейсау до сих пор не удавалось.

Порту действительно потерял в остроте. Средний показатель xG Порту упал с 2,18 до 1,74, средняя дистанция ударов выросла с 16,5 метров до 16,9, а среднее количество разрезных передач снизилось вдвое. И это при отсутствии масштабных кадровых потерь в атаке – да, за 60 миллионов евро продали вингера Отавио, но другие лидеры остаются в строю.

А команда еще не встречалась с топовыми соперниками (за исключением Бенфики в Суперкубке, где произошло поражение 0:2). Это – плюс для Шахтера. Вместе с тем, недооценивать Порту ни в коем случае нельзя. Несмотря на определенный спад, "драконы" по большинству статистических показателей идут вторыми после Бенфики. В худшем случае – третьими.

В обороне португальцы тоже не блещут. Впервые оставить поле без пропущенных голов команде удалось только на прошлых выходных – а сегодня они еще и сыграют без ведущего центрбека Маркао.

Проблемой является общая вязкость игры "драконов" и тактическая гибкость Сержио Консейсау – он может сыграть как в схеме 4-4-2, так и перестроиться на 3-5-2. Именно последнюю модель он использовал против Амадоры в субботу, но в повторение этой истории сегодня почему-то не верится.

Кадровая ситуация

Травма выбила из состава центрбека Маркао. Между прочим, он является не только важным футболистом обороны, но и одним из двух главных бомбардиров – в активе Ивана аж два гола. Столько же забил форвард Тони Мартинес.

Кроме того, в поединке против Амадоры повреждение получил 23-летний нападающий Эванилсон, который только-только вернулся на поле после длительного пребывания в лазарете. В предыдущем сезоне он провел 8 голов и 5 ассистов, а Transfermarkt оценивает бразильца в 22 млн евро.

Шахтеру в сегодняшней встрече не помогут сразу три центральных защитника – команда приехала в Гамбург без Чигринского, Матвиенко и Бондаря. Очевидно, что сегодня место в основе получат Лемкин и Ракицкий, которых проверили в матче с Оболонью.

В строй вернулся Ризнык, который пропускал поединок с киевлянами из-за трагедии. Ну а к отсутствию Траоре и Шведа уже все привыкли.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Порту

Шахтер: Резник – Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Кащук – Сикан

Порту: Кошта – Жоау Мариу, Кардосо, Карму, Венделл – Пепе, Гонселас, Эуштакио, Галену – Тареми, Мартинес

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что Порту – фаворит у всех букмекеров, причем с солидным отрывом. Иначе и быть не может. Для украинских клубов уже сам факт выступлений в Лиге чемпионов является событием, в то время как от "драконов" требуют выход в 1/8 финала.

Вот только нынешний Порту далек от той формы, которую команда демонстрировала с Интером. Атака у подопечных Сержио Косейсау ощутимо просела, оборона всегда пропускает от аутсайдеров и середняков, а сейчас еще и кадровая ситуация непростая. В таких условиях португальцы должны переживать не меньше украинцев – они тоже боятся пропустить контратаку и тоже не верят в свою защиту.

Команды где-то похожи по своим проблемам и достоинствам. Между тем, Шахтер начинает на своем поле (пусть и в Гамбурге). Учитывая все эти факторы, мы рискнем поставить очень смелый прогноз – дончане как минимум не проиграют.

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