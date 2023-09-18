"Шахтер решил играть в Гамбурге – в Варшаве на этот раз было менее интересно. Здесь большой интерес к международным играм. Продажи билетов говорят, что это было хорошее решение – мы довольны сменой стадиона.

Порту объявил заявку на матч Лиги чемпионов с Шахтером

Некоторые защитники выбыли еще несколько недель назад, и, по моему мнению, другие игроки хорошо поработали за это время на их позициях. Нам их будет не хватать, но у нас достаточно качественных футболистов, чтобы продолжать прогрессировать. Ризнык, который оплакивает гибель брата на войне, приехал с командой, а это значит, что он готов играть.

Относительно соперника... Я всегда очень внимательно смотрю на иностранные команды. Порту – одна из таких. Она имеет такие же представления о футболе, как и я, по развитию молодежи и предоставлению ей возможностей в первой команде. Также у меня есть много друзей, которые работали и работают в этом клубе, поэтому я за ними внимательно слежу.

Изменения до и после полномасштабного российского вторжения? Это мой второй опыт в Украине. Я уже работал директором академии Шахтера. Намного сложнее играть, переезжать из одного города в другой. Все клубы, которые участвуют в чемпионате, стараются делать все возможное, чтобы играть. Футбол в Украине прогрессирует и дает молодым украинцам больше возможностей для развития.

Как Шахтер может помочь Украине через футбол? Сейчас для нас это единственный способ помочь: сообщить людям в мире о ситуации в Украине, предоставляя нашим игрокам возможность участвовать в международных соревнованиях. Поэтому есть две цели – играть в футбол и распространять информацию о текущих событиях в Украине", – цитирует ван Леувена официальный сайт "горняков".

Напомним, поединок Шахтер – Порту состоится во вторник, 19 сентября. Начало встречи в 22:00.

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