Перед матчем із Шахтарем Тімо Вернер скаржився на біль у нозі, але лікар РБ Лейпциг дав добро на вихід на поле.

На 13-й хвилині матчу Шахтар – РБ Лейпциг (0:4) форвард гостей Тімо Вернер, тримаючись за кісточку, попросив заміну. За кілька хвилин до цього проти нього порушив правила капітан Шахтаря Тарас Степаненко.

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Вважалося, що в цій травмі винний саме український півзахисник, але німецькі ЗМІ розповіли нову інформацію. Як повідомляє Kicker, Вернер скаржився на біль у нозі ще в роздягальні перед грою. Проте клубний лікар РБ Лейпциг дозволив тренерові випускати нападаючого на поле.

У четвер, 3 листопада, Вернер пройде медичне обстеження. Саме тоді стане відомий ступінь серйозності його ушкодження.

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