У двух болельщиков РБ Лейпциг нашли пиротехнику, после чего досмотр остальных фанатов перешёл все грани.

Болельщики РБ Лейпциг, которые приехали в Варшаву на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Шахтёром, при входе на стадион подверглись агрессии со стороны варшавских стюардов. Об этом информирует портал RB Live.

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Согласно источнику, стюарды "интенсивно щупали" некоторых несовершеннолетних людей в области гениталий, а женщинам приходилось раздеваться в полицейской машине.

Поведение варшавских стюардов объяснялось неподтверждённой информацией, что у двух гостевых фанатов была найдена запрещённая пиротехника.

В знак протеста прошедшие на стадион 600 болельщиков РБ Лейпциг вывесили свои баннеры вверх ногами.

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