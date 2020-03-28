toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Степаненко – об остановке УПЛ: Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат

28 марта 23:06 23 Читати українською
Степаненко – об остановке УПЛ: Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат
Тарас Степаненко / Фото из открытых источников

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко признался, что карантин негативно влияет на игроков.

"Профессиональным футболистом трудно. Мы привыкли быть в динамике: тренировки, переезды, игры. Когда ты втягиваешься в этот процесс, ты к нему привыкаешь. Сейчас всем тяжело сидеть дома. Много не потренируешься – дома это практически невозможно. Хотя ребята и поддерживают форму, но подобная ситуация давит на голову. Физический уровень поддерживать очень сложно.

Степаненко – о возможном уходе из Шахтера: Сейчас меня все устраивает, но в жизни всякое бывает

Чемпионат? Все будет зависеть от того, как справимся с коронавирусом. Если в течение долгого времени физически не сможем доиграть сезон, то функционеры должны определить, как правильно надо сделать. Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат. Как по мне, самое главное – чтобы люди перестали болеть, и массовые мероприятия вновь начали проводить в нашей стране", – рассказал Степаненко официальному YouTube-канала Шахтера.

Напомним, недавно Тарас перенес операцию на колене. В нынешнем сезоне УПЛ 30-летний хавбек провел 18 матчей, в которых отметился ассистом.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом

blog_ava
Три новичка стоят на пороге в сборную Украины – помощник Шевченко раскрыл имена
28 марта
829
Теги
Шахтер Шахтер коронавирус УПЛ Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
23
час
:
38
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук