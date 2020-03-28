Степаненко – об остановке УПЛ: Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко признался, что карантин негативно влияет на игроков.

"Профессиональным футболистом трудно. Мы привыкли быть в динамике: тренировки, переезды, игры. Когда ты втягиваешься в этот процесс, ты к нему привыкаешь. Сейчас всем тяжело сидеть дома. Много не потренируешься – дома это практически невозможно. Хотя ребята и поддерживают форму, но подобная ситуация давит на голову. Физический уровень поддерживать очень сложно.

Степаненко – о возможном уходе из Шахтера: Сейчас меня все устраивает, но в жизни всякое бывает

Чемпионат? Все будет зависеть от того, как справимся с коронавирусом. Если в течение долгого времени физически не сможем доиграть сезон, то функционеры должны определить, как правильно надо сделать. Не все клубы согласны с идеей завершить чемпионат. Как по мне, самое главное – чтобы люди перестали болеть, и массовые мероприятия вновь начали проводить в нашей стране", – рассказал Степаненко официальному YouTube-канала Шахтера.

Напомним, недавно Тарас перенес операцию на колене. В нынешнем сезоне УПЛ 30-летний хавбек провел 18 матчей, в которых отметился ассистом.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом