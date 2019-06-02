Старридж – первый игрок, выигравший Лигу чемпионов с двумя английскими клубами

Нападающий английского Ливерпуля Даниэль Старридж стал первым, кто сумел триумфовать в Лиге чемпионов с двумя разными клубами местной Премьер-лиги.

Накануне 29-летний форвард второй раз в карьере завоевал кубок ЛЧ, сообщает Squawka.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Впервые Старридж поднял над головой главный европейский трофей в 2012 году. Тогда он одержал победу в составе лондонского Челси. "Пенсионеры" в серии пенальти сумели одолеть мюнхенскую Баварию.

В решающем матче сезона 2018/19 против лондонского Тоттенхэма (2:0) Старридж весь поединок просидел на скамейке запасных. Такая же ситуация была и в финале 7-летней давности.

Англичанин в нынешнем сезоне провел в Лиге чемпионов 7 матчей, в которых забил 1 мяч. Летом нападающий, скорее всего, покинет Ливерпуль. В частности, Брендан Роджерс хочет попробовать реанимировать карьеру Старриджа в Лестере.