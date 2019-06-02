Старрідж – перший гравець, який виграв Лігу чемпіонів із двома англійськими клубами

Нападник англійського Ліверпуля Даніель Старрідж став першим, хто зумів тріумфувати в Лізі чемпіонів із двома різними клубами тамтешньої Прем'єр-ліги.

Напередодні 29-річний форвард вдруге в кар'єрі здобув кубок ЛЧ, повідомляє Squawka.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Вперше Старрідж підняв над головою головний європейський трофей у 2012 році. Тоді він здобув перемогу в складі лондонського Челсі. "Пенсіонери" в серії пенальті зуміли здолати мюнхенську Баварію.

У вирішальному матчі сезону 2018/19 проти лондонського Тоттенхема (2:0) Старрідж увесь поєдинок просидів на лаві для запасних. Така ж ситуація була і у фіналі 7-річної давності.

Англієць у нинішньому сезоні провів у Лізі чемпіонів 7 матчів, у яких забив 1 м'яч. Влітку нападник, найімовірніше, покине Ліверпуль. Зокрема, Брендан Роджерс хоче спробувати реанімувати кар'єру Старріджа в Лестері.