Ливерпуль сохраняет шансы на квадрупл в этом сезоне: Кубок лиги уже выигран, команда вышла в финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, а также идет второй в АПЛ. В Англии только и разговоров о квадрупле, а вот Юрген Клопп выразил скептицизм, когда его спросили о 4 трофеях.

Ливерпуль сыграет максимально возможное количество матчей за сезон

"Финал Кубка Англии в субботу. Если мы выиграем, даже отпраздновать не сможем, ведь во вторник уже матч с Саутгемптоном. Ср*ный квадрупл – это просто ерунда. Как-то справимся. Никто еще не выигрывал квадрупл, и для этого есть причины", – цитирует слова Клоппа для Amazon Prime издание Sportbuzzer.

"Перед матчем я сказал ребятам, что хочу прочитать заголовок "Ментальные монстры в городе", ведь мы приехали за результатом. В первом тайме не вышло, но вышло во втором. Когда проводишь с командой 500 матчей, порой случается такое, как до перерыва с Вильярреалом. Но главное – наша реакция. Она была фантастической", – добавил Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над Вильярреалом – мерсисайдцы отыгрались с 0:2