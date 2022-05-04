Ліверпуль зберігає шанси на квадрупл у цьому сезоні: Кубок ліги вже виграний, команда вийшла у фінали Кубка Англії та Ліги чемпіонів, а також йде другою в АПЛ. В Англії тільки й розмов про квадрупл, а от Юрген Клопп висловив скептицизм, коли його запитали про 4 трофеї.

Ліверпуль зіграє максимально можливу кількість матчів за сезон

"Фінал Кубка Англії в суботу. Якщо ми виграємо, навіть відсвяткувати не зможемо, адже у вівторок вже матч з Саутгемптоном. Ср*ний квадрупл – це просто нісенітниця. Якось впораємося. Ніхто ще не вигравав квадрупл, і для цього є причини", – цитує слова Клоппа для Amazon Prime видання Sportbuzzer.

"Перед матчем я сказав хлопцям, що хочу прочитати заголовок "Ментальні монстри в місті", адже ми приїхали за результатом. У першому таймі не вийшло, але вийшло в другому. Коли проводиш з командою 500 матчів, деколи трапляється таке, як до перерви з Вільяреалом. Але головне – наша реакція. Вона була фантастичною", – додав Клопп на післяматчевій пресконференції.

Ліверпуль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу над Вільяреалом – мерсисайдці відігралися з 0:2