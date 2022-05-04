Ливерпуль сотворил камбек против Вильярреала и вышел в финал Лиги чемпионов. Это будет третий финал для "красных" за сезон – ранее команда выиграла Кубок лиги (одолев Челси) и дошла до финала Кубка Англии (где тоже сыграет с Челси).

Вильярреал – Ливерпуль – 2:3 – видео голов и обзор матча 1/2 финала ЛЧ

Таким образом, Ливерпуль проведет за сезон все возможные 63 матча: 38 в АПЛ, по 6 в кубках и 13 в Лиге чемпионов. На сегодняшний день Юрген Клопп сыграл 57 игр, в которых потерпел лишь три поражения (Интер, Лестер, Вест Хэм).

Ливерпуль может выиграть так называемый квадрупл, если доведет дело к успешному завершению в трех турнирах. В чемпионате мерсисайдцы проигрывают одно очко Манчестер Сити.

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над Вильярреалом – мерсисайдцы отыгрались с 0:2