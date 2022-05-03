Вильярреал тотально провалил первый матч против Ливерпуля, сыграв в трусливом "автобусе" и нанеся всего один удар по воротам. Унаи Эмери пообещал, что дома команда сыграет иначе – хотя она и выбора не имела, учитывая 0:2 на Энфилде. Не обошлось без кадровых перестановок: вместо травмированного Данджумы в атаке вышел Диа, а ему в пару удалось поставить Жерара Морено – правда, по ходу игры ему постоянно перематывали поврежденную мышцу.

Вильярреал – Ливерпуль – 2:3 – видео голов и обзор матча 1/2 финала ЛЧ

Юрген Клопп тоже прибег к ротации. Оборона осталась неизменной, а вот в средней линии вместо Хендерсона неожиданно вышел Кейта. Кроме того, Диаса в передней тройке заменил Жота.

Хозяева не солгали собственным болельщикам. Сразу со стартовым свистком они начали агрессивно накрывать Ливерпуль на чужой трети поля, быстро возвращая мяч после потерь и моментально вылетая в атаки. Это вылилось в гол уже на 3-й минуте встречи: Эступиньян перевел мяч на правый край штрафной, а Капу в касание прострелил на Диа – Булай же, опередив защитников, расстрелял дальний угол метров с семи. 1:0!

Ливерпуль попытался ответить агрессивным контрпрессингом. На несколько минут показалось, что мерсисайдцы задушат "желтую субмарину", но левантийцы быстро адаптировались к давлению гостей. Кроме того, они и сами очень круто работали в отборах и перехватах. Поднять голову, в большинстве своем, не удавалось именно "красным".

Вильярреал в первом тайме выглядел гораздо активнее. На 35-й минуте команда владела мячом 56% игрового времени, отдав на 14 передач больше. Это преимущество "подводники" конвертировали в атаки с врыванием в штрафную, однако оборона мерсисайдцев спасала Алиссона при завершающих фазах. Особенно тяжело было с контролем кроссов – один из них Морено замкнул, пробив в плечо Робертсону, а в другом он разминулся со скидкой от Капу на линию вратарской.

В атаке же у мерсисайдцев все было очень противоречиво: с одной стороны команда нанесла всего 2 удара на 0,06 xG, но с другой – несколько раз хозяева могли пропустить гол. Так, на 15-й минуте Алькантара выстрелил с дистанции над дальней девяткой, а на 25-й Жота с передачи Салаха вышел на рандеву с Рульи – впрочем, Альбиоль догнал Жоту и выбил мяч из-под его ног. После этого Рауль столкнулся с голкипером, а Салах попытался выстрелить в пустые ворота. Арбитр Дани Маккели сразу же свистнул, показав нападение на вратаря.

Вильярреал серьезно прибавил в остроте ближе к перерыву. Первым звоночком стала контратака 2-в-1 с последующим выходом Ло Чельсо один на один – Алиссон сбил Джованни, однако рефери Дани Маккели не назначил пенальти. Повод сделать это был, но аргентинец слишком дорисовывал падение. На 41-й минуте Вильярреал забил! Получилось эффектно: Капу получил диагональ на правый край штрафной, неловко обработал мяч, однако потом качнул Робертсона и подал на дальнюю штангу – Коклен же, воспользовавшись пассивностью Трента, замкнул ударом головой. Точно в ближнюю девятку! 2:0.

Именно с этим счетом команды отправились на отдых. "Желтая субмарина" заслуженно сравняла счет по сумме двух матчей, а футбол Ливерпуля произвел довольно удручающее впечатление. Юрген Клопп в раздевалке прибег к заменам, сняв пассивного Жоту и бросив в бой Диаса.

Сразу с возобновлением игры гости решительно перехватили инициативу. Сначала их давление ограничивалось удачным прессингом на чужой трети поля, опасными обыгрышами без завершения и подачами, однако довольно быстро дело дошло до голевых моментов. В частности, на 56-й минуте Александер-Арнольд бахнул метров с 25-ти с рикошетом от Коклена – мяч полетел за воротничок Рульи и попал в перекладину! После этого он же пробил с близкого расстояния в руки Рульи, а выстрел Диаса боковыми ножницами на 58-й прошел мимо ворот.

На 62-й минуте Ливерпуль сократил отставание в результате затяжной комбинации с передачей Салаха за спину Капу на ход Фабинью. Бразильский опорник ворвался на край штрафной площади и мощно пробил – мяч прошел между ног Рульи! 2:1.

Еще через четыре минуты о себе напомнил Луис Диас. Колумбийский нападающий влетел на левый угол штрафной, легко качнул защитника и закрутил сферу под дальнюю штангу, однако мяч только облизнул ее. Впрочем, Ливерпуль на 67-й минуте провел новую атаку – и она принесла успех. Трент выполнил шикарную подачу с правого фланга, а Диас, очутившись прямо перед Рульей, замкнул ударом головой. Рульи снова пропустил между ног. 2:2!

После этого шансы Вильярреала на финал ЛЧ стали чисто теоретическими. Подопечные Унаи Эмери пытались что-то организовать, но во втором тайме у них не получалось вообще ничего. Выход свежих Педрасы и Чуквуэзе тоже не помог. Ливерпуль же, спокойно контролируя игру, нанес контрольный выстрел на 74-й минуте: Кейта вынес мяч из глубины, Рульи пошел на перехват, однако Мане опередил голкипера и обыграл последнего защитника – а затем забил в пустые ворота. 2:3! Кстати, Садьйо стал лучшим бомбардиром мерсисайдцев в плей-офф ЛЧ за всю историю (это был 15-й гол).

Вильярреал мог несколько скрасить поражение на 78-й минуте, когда Парехо закрутил мяч со стандарта в дальний угол, но Дани немножко не хватило точности. Юрген Клопп позволил себе провести масштабные замены , выпустив на 80-й Джонса, Цимикаса и Хендерсона. Кертис уже на 81-й мог забить, замкнув прострел от Салаха – и только в этой ситуации Рульи спас "подводников". Зато Джонс заработал на себе фол, приведший к удалению Капу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Ливерпуля. Мерсисайдцы выходят в финал Лиги чемпионов!

Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в обороне Ман Сити – каковы шансы Зинченко снова сыграть с Реалом