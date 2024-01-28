"Даже в нынешней ситуации, когда в Украине идет война, Шахтер покупает серьезных футболистов. Полесье усиливается, Кривой Рог усиливается, Рух делает определенные шаги, Металлист 1925 сейчас, Динамо... Это конкуренция, которая нас поднимет и сделает нас вместе сильнее. Конкуренция дает качество.

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Украине и украинцам надо сражаться на всех фронтах. Политики и украинцы должны заниматься тем, чтобы Украина была в НАТО, вошла в Европейский союз, чтобы выиграли войну у агрессора и вернули границы 1991 года.

Нам нужно возвращать футбол на свои позиции, чтобы две команды от Украины были в Лиге чемпионов, чтобы СК Днепр играл в финале Лиги Европы, а Кривой Рог был в еврокубках. Нельзя допускать падения украинского футбола, это наш долг. И надо поблагодарить всех президентов, которые вкладывают в украинский футбол", – сказал Срна в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 31 очко. От лидера – Кривбасса – "горняки" отстают на 3 пункта и имеют 2 игры в запасе.

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