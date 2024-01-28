"Навіть у нинішній ситуації, коли в Україні йде війна, Шахтар купує серйозних футболістів. Полісся підсилюється, Кривий Ріг підсилюється, Рух робить певні кроки, Металіст 1925 зараз, Динамо... Це конкуренція, яка нас підніме та зробить нас разом сильнішими. Конкуренція дає якість.

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Україні та українцям треба битися на всіх фронтах. Політики та українці мають займатися тим, щоб Україна була в НАТО, увійшла до Європейського союзу, щоб виграли війну в агресора та повернули кордони 1991 року.

Нам потрібно повертати футбол на свої позиції, щоби дві команди від України були у Лізі чемпіонів, щоб СК Дніпро грав у фіналі Ліги Європи, а Кривий Ріг був у єврокубках. Не можна допускати падіння українського футболу, це наш обов'язок. І треба подякувати всім президентам, які вкладають в український футбол", – сказав Срна у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 31 очко. Від лідера – Кривбаса – "гірники" відстають на 3 пункти і мають 2 гри в запасі.

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