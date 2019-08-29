Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера

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Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватилоЛига Европы — 29 авг 951
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"Шансов на первое место я не вижу". Мирон Маркевич оценил соперников Шахтера в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 29 авг 995
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Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордамиЛига чемпионов — 29 авг 248
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Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнираЛига чемпионов — 29 авг 18725