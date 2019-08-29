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Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера

29 августа 23:28 144 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер узнал точные даты матчей в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20.

По результатам жеребьевки группового раунда "горняки" попали в квартет С, где сыграют против Манчестер Сити, Аталанты и загребского Динамо.

Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира

Календарь матчей Шахтера в группе Лиги чемпионов:

Шахтер – Манчестер Сити – 18 сентября, 19:55

Аталанта – Шахтер – 1 октября 19:55

Шахтер – Динамо Загреб – 18 октября, 19:55

Динамо Загреб – Шахтер – 6 ноября, 22:00

Манчестер Сити – Шахтер – 26 ноября, 22:00

Шахтер – Аталанта – 11 декабря, 19:55

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Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2019/20
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Теги
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