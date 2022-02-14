Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Спортингом может быть перенесен на нейтральную территорию, сообщает Record.

Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки, весь путь к финалу

Согласно жеребьевке, встреча должна состояться на домашнем поле "бело-синих" 1 или 2 марта. Однако руководство португальского клуба планирует обсудить с киевлянами дополнительное место проведения матча. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться в Киев.

Стороны могут договориться о проведении матча на нейтральном поле в случае невозможности сыграть встречу в стране, где планировалось сначала (причиной этому может стать полномасштабное вторжение на территорию Украины российских войск).

К слову, правительство Португалии не советует своим гражданам ехать в Украину и призывает как можно скорее покинуть нашу территорию тем, кто находится в стране.

Динамо U-19 – в 1/8 Юношеской лиги УЕФА: Киев выбил чемпиона Испании, кипер "привез" гол, но стал героем серии пенальти