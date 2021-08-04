"Квалификация всегда непростая, потому что до конца не понимаешь, чего ожидать от соперника. Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем.

Спартак – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы могли выиграть и 5:0. Спартак в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был VAR", – цитирует Жезуша Sport24.

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между этими командами состоится 10 августа.

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