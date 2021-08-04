Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш не здивований результатом матчу проти Спартака (2:0) у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Кваліфікація завжди непроста, бо до кінця не розумієш, чого чекати від суперника. Сьогодні ми зіграли на хорошому рівні, гра була повністю під нашим контролем.

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Ми могли виграти і 5:0. Спартак в деяких моментах грав у гандбол – у їхні ворота могли призначити кілька пенальті за гру рукою, якби на матчі був VAR", – цитує Жезуша Sport24.

Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА між цими командами відбудеться 10 серпня.

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