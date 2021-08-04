Бенфика была фаворитом этой встречи, и "орлы" уверенно подтвердили свой статус. Уже на старте матча гости забрали инициативу, хотя своих несколько возможностей игроки Спартака имели, но не реализовали их.

Бенфика уверенно победила Спартак в Москве в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Яремчук в заявку не попал

Открыть счет португальцам удалось в начале второго тайма, а ближе к финальному свистку Жилберто оставил россиян с минимальными шансами на проход дальше.

Напомним, новоиспеченный форвард Бенфики Роман Яремчук не попал в заявку на поединок. Ответный матч между этими командами состоится 10 августа.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема