Месси, несмотря на травму, попал в заявку на матч с Интером

Форвард Барселоны Лионель Месси оказался в заявке на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявку на поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера. Правда, без разрешения врачей, что не позволит ему сыграть на Джузеппе Меацца.

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Лионель Месси, который пропустил 2 недели из-за перелома руки, в том числе победное Эль Класико против Реала (5:1), также включен в список и полетит с командой в Италию.

Матч Интер – Барселона состоится 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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