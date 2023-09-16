Порту подходит к старту в Лиге чемпионов с кадровыми потерями.

После матча чемпионата против Эштрелы лазарет "драконов" пополнили двое игроков – центрбек Иван Маркано и нападающий Эванилсон, сообщает A Bola.

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Травмы случились в первые 15 минут поединка. У обоих игроков одинаковая проблема – растяжение связок колена. Восстановление займет несколько недель, поэтому в ближайшее время Маркано и Эванилсон точно не помощники команде Сержиу Консейсау.

Напомним, уже 19 сентября Порту откроет группу Лиги чемпионов матчем против Шахтера в Гамбурге.

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