Порту перед стартом в Лиге чемпионов провел не очень удачный матч чемпионата Португалии.

Чемпионат Португалии, 5 тур

Эштрела Амадора – Порту – 0:1

Гол: Тареми, 29

"Драконы" гостили на поле команды из нижней части таблицы. Игра фавориту откровенно не удавалась, но все решило мастерство ветеранов.

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На 29-й минуте 40-летний Пепе "перекусил" соперника в центре поля и отдал передачу Тареми, мастерски завершившему эпизод. Вместо развития преимущества Порту отошел на свою половину и терпел атаки Эштрелы. На 90-й минуте гости были обязаны пропускать после ошибки Кошты, но полузащитник Варела подстраховал кипера на линии.

Несмотря на сомнительное качество игры, Порту идет без поражений и остается лидером чемпионата. Уже 19 сентября подопечные Сержиу Консейсау откроют группу Лиги чемпионов матчем против Шахтера в Гамбурге.

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