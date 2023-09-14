Левый защитник Антверпена Сем Вайнс не был включен в заявку на Лигу чемпионов из-за административной ошибки.

Чемпион Бельгии Антверпен допустил административную ошибку при подаче списка игроков для заявки на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Из-за этой оплошности в список игроков не был включён защитник команды Сем Вайнс, информирует Marca.

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Главный тренер команды Марк ван Боммель подтвердил факт ошибки и отметил, что её уже никак нельзя исправить. "Вайнс входил в наш список игроков, которых мы собирались заявить на Лигу чемпионов. Мы допустили ошибку, и её уже невозможно исправить. Сем разочарован", – отметил Ван Боммель.

Шахтёр встретится с Антверпеном в ЛЧ 4 октября в гостях и 28 ноября дома.

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