Порту підходить до старту в Лізі чемпіонів з кадровими втратами.

Після матчу чемпіонату проти Ештрели лазарет "драконів" поповнили двоє гравців – центрбек Іван Маркано та нападник Еванілсон, інформує A Bola.

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Травми трапилися у перші 15 хвилин поєдинку. У обох гравців однакова проблема – розтягнення зв'язок коліна. Відновлення триватиме кілька тижнів, тому найближчим часом Маркано і Еванілсон точно не помічники команді Сержіу Консейсау.

Нагадаємо, вже 19 вересня Порту відкриє групу Ліги чемпіонів матчем проти Шахтаря у Гамбурзі.

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