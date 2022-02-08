Стыковой поединок Юношеской лиги УЕФА между Депортиво и Динамо будет обслуживать португало-испанская судейская бригада.

Главным арбитром встречи будет 33-летний Антониу Нобре. Ассистенты тоже представляют Португалию – на линиях будут работать Педру Рибейру и Нелсон Перейра. Четвертый рефери – испанец Алехандро Лопес Вилья, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Антониу Нобре получил статус арбитра ФИФА с 2019 года. В текущем сезоне португалец уже работал на нескольких поединках еврокубков. В частности, обслуживал встречу Юношеской лиги УЕФА Ювентус – Челси, а также игру Лиги конференций Мура – ​​Тоттенхэм.

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Матч Депортиво U-19 – Динамо U-19 стартует 9 февраля в 20:00 по Киеву. Победитель выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2021/22.

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