Депортиво U-19 – Динамо U-19: УЕФА назвал арбитров на матч Юношеской лиги УЕФА – один из них представляет Испанию
Стыковой поединок Юношеской лиги УЕФА между Депортиво и Динамо будет обслуживать португало-испанская судейская бригада.
Главным арбитром встречи будет 33-летний Антониу Нобре. Ассистенты тоже представляют Португалию – на линиях будут работать Педру Рибейру и Нелсон Перейра. Четвертый рефери – испанец Алехандро Лопес Вилья, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Антониу Нобре получил статус арбитра ФИФА с 2019 года. В текущем сезоне португалец уже работал на нескольких поединках еврокубков. В частности, обслуживал встречу Юношеской лиги УЕФА Ювентус – Челси, а также игру Лиги конференций Мура – Тоттенхэм.
Матч Депортиво U-19 – Динамо U-19 стартует 9 февраля в 20:00 по Киеву. Победитель выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2021/22.
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