Солари – о возможном возвращении Моуринью: У Джулии Робертс меньше поклонников, чем потенциальных тренеров у Реала

Наставник Реала Сантьяго Солари остроумно прокомментировал возможные изменения на тренерском мостике мадридского клуба накануне матча ЛЧ против Аякса.

"Возвращение Моуринью в Реал? На пост главного тренера "сливочных" всегда было больше кандидатов, чем поклонников у Джулии Робертс. Это нормально.

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Мы хотим победить Аякс и пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов с лучшим результатом. У нашей команды есть характер. Это Лига чемпионов, и мы постараемся выиграть турнир", – цитирует Солари Marca.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ завершился выездной победой Реала над Аяксом (2:1). Ответный матч состоится 5 марта, начало в 22:00.

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