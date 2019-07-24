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Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионов

21:23 306 Читати українською
Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионов
Александр Хацкевич / Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов 2019/20 против Брюгге.

 

"У нас, конечно, уже есть определенная информация о том, что собой представляет Брюгге. Прежде всего, это касается товарищеских матчей, проведенных этой командой на сборах.

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Уже сейчас понимаем, что нас ждут поединки с очень быстрой командой, которая действует в агрессивной манере. У Брюгге сменился главный тренер. Как будет строиться игра Брюгге при новом тренере, увидим, но я не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения.

Наконец, источником информации о сопернике будет для нас и мой хороший товарищ Сергей Серебренников, который давно живет в Бельгии и может дать свою оценку Брюгге.

Но только официальные матчи покажут, каков уровень нынешнего Брюгге. 2 июля один из представителей нашего тренерского штаба будет присутствовать на матче 2-го тура чемпионата Бельгии Брюгге – Сент-Трюйден. И, безусловно, мы будем анализировать видеозапись поединка 1-го тура бельгийского первенства с участием Брюгге, который состоится 27 июля", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

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