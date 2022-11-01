Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе Брюгге в матче с Байером, который состоится сегодня в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ.

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь впервые в этом сезоне попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов. В выездной встрече с Байером бельгийская команда будет стараться добыть победу, чтобы занять первое место в группе В.

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Состав Брюгге: Миньоле – Боята, Мехеле, Мейер – Бьюкенен, Ванакен, Нильсен, Соболь – Сова, Ланг – Жутгла.

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук начнёт этот матч в запасе.

Матч Байер – Брюгге стартует в 19:45 по киевскому времени. Брюгге на данный момент лидирует в квартете В, тогда как Байер замыкает турнирную таблицу. В то же время у леверкузенцев еще есть шанс зацепиться за попадание в Лигу Европы.

Прямая трансляция матча Байер – Брюгге доступна на MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

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