В субботу 16-миллионный новичок Брюгге Роман Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата Бельгии с Остенде. После этой встречи Хуфкенс отметил, что пообщался с форвардом, и сделал из этого общения вывод, что в будущем у них не будет проблем.

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Первой ласточкой стало возвращение украинского форварда в заявку команды. Яремчук сможет сыграть с Байером в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом информирует официальный Твиттер клуба.

В то же время тренер Брюгге оставил Эдера Баланта вне заявки на эту встречу. Причина такого решения тренера неизвестна.

Брюгге уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов, но в шестом туре команда Яремчука будет сражаться за первое место в группе. Оно позволит получить в 1/8 финала турнира менее сильного соперника.

В активе Яремчука в этом сезоне 2 гола в 10 матчах за Брюгге во всех турнирах.

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