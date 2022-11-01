Едуард Соболь вийде у стартовому складі Брюгге у матчі з Байєром, який відбудеться сьогодні у рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ.

Лівий захисник збірної України Едуард Соболь вперше цього сезону потрапив у стартовий склад своєї команди на матч Ліги чемпіонів. У виїзній зустрічі з Байєром бельгійська команда намагатиметься здобути перемогу, щоб посісти перше місце у групі В.

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Склад Брюгге: Міньйоле – Боята, Мехеле, Соболь – Б'юкенен, Ванакен, Нільсен, Мейєр – Сова, Ланг – Жутгла.

Український форвард Брюгге Роман Яремчук розпочне цей матч у запасі.

Матч Байєр – Брюгге стартує о 19:45 за київським часом. Брюгге зараз лідирує в квартеті В, тоді як Байєр замикає турнірну таблицю. Водночас леверкузенці ще мають шанс зачепитися за потрапляння до Ліги Європи.

Пряма трансляція матчу Байєр – Брюгге доступна на MEGOGO. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

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