Сборная Украины в шаге от плей-офф чемпионата Европы. Все решится в матче против Австрии – без преувеличения игре года для нашей команды.

У тебя есть шанс поддержать команду вместе со всей страной – Parimatch приглашает на бесплатный просмотр матча Украина – Австрия на огромном экране в центре столицы. Приходи 21 июня на Спортивную площадь и наслаждайся футболом на крупнейших экранах Европы ТРЦ Gulliver. Праздник футбола начинается в 17.00 на Спортивной площади, начало трансляции в 19:00.

Тебя ждут фудкорт с едой и напитками, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу Parimatch.

Заряды сборную на победу в решающем матче!