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Скауты Вест Хэма просматривали Цыганкова и других игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге

08:26 182 Читати українською
Скауты Вест Хэма просматривали Цыганкова и других игроков Динамо в матче Лиги чемпионов против Брюгге
Виктор Цыганков / Динамо

Хавбек киевлян попал в сферу интересов лондонского клуба.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Скауты Вест Хэма посетили матч квалификации ЛЧ, в котором Динамо противостояло Брюгге, информирует твиттер ExWHUemployee, который отмечается надежными инсайдами по "молотках".

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Источник отмечает, что представители английского клуба наблюдали за несколькими потенциальными новичками, хотя больший интерес они проявляют именно к игрокам Динамо. Среди них они выделили Виктора Цыганкова как одного из самых желанных талантов в составе киевлян. Правда, игрок сборной Украины вышел на поле лишь после перерыва и не смог отличиться результативными действиями.

К слову, текущее трансферное окно в чемпионате Англии закрывается уже 9 августа.

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