Скаути Вест Хема переглядали Циганкова та інших гравців Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге

Хавбек киян потрапив у сферу інтересів лондонського клубу.

Скаути Вест Хема відвідали матч кваліфікації ЛЧ, в якому Динамо протистояло Брюгге, інформує твіттер ExWHUemployee, який відзначається надійними інсайдами щодо "молотків".

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Джерело зазначає, що представники англійського клубу спостерігали за кількома потенційними новачками, хоча більший інтерес вони проявляють саме до гравців Динамо. Серед них вони виділили Віктора Циганкова як одного з найбажаніших талантів у складі киян. Щоправда, гравець збірної України вийшов на поле лише по перерві і не зміг відзначитися результативними діями.

До слова, поточне трансферне вікно в чемпіонаті Англії закривається вже 9 серпня.

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