СК Днепр-1 пропустил уже в начале матча: Хуанкар получил поперечную передачу на левый фланг, на скорости обошел Мирошниченко, пробросив тому между ног, ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской на Шпорару. Словенец легко замкнул в сетку.

СК Днепр-1 потерпел поражение в дебютном матче в ЛЧ, пропустив три гола от Панатинаикоса

Украинцы впоследствии выровняли игру, но восстановить статус-кво не удавалось. В середине второго тайма днепряне получили в свои ворота второй мяч после мощного удара Джуричича с линии штрафной. За 5 минут до завершения встречи Хуанкар заставил Мирошниченко сфолить в штрафной – пенальти четко реализовал Иоаннидис.

Кучеру и Ко все-таки удалось забить гол престижа – Каплиенко был первым на добивании после навеса со штрафного. На большее – не хватило времени и мастерства.