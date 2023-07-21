Днепряне первыми вступают в еврокубковый сезон матчем с греками. Где смотреть поединок онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

Матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между СК Днепр-1 и Панатинаикосом в прямом эфире будет транслировать телеканал УНИАН и YouTube-канал Footballhub, сообщает официальный сайт днепрян.

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Комментатором поединка по ТВ будет Игорь Цыганык, а на YouTube-платформе – Владимир Зверов. Зрителей также ожидают аналитические студии до и после матчей.

Напомним, первая игра состоится во вторник, 25 июля, в словацком Кошице. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч – 1 августа в Афинах в 21:30.

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