Дніпряни першими вступають у єврокубковий сезон матчем з греками. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між СК Дніпро-1 та Панатінаїкосом у прямому ефірі транслюватиме телеканал УНІАН та YouTube-канал Footballhub, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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Коментатором поєдинку по ТБ буде Ігор Циганик, а на YouTube-платформі – Володимир Звєров. Глядачів також очікують аналітичні студії до та після матчів.

Нагадаємо, перша гра відбудеться у вівторок, 25 липня, у словацькому Кошіце. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь – 1 серпня в Афінах о 21:30.

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