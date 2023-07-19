"Получилась тяжелая игра. Соперник действовал достаточно жестко, мы где-то также встречали оппонентов, а судья много подобных моментов не свистел, поэтому и футбол получился таким жестким.

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А в целом игра сложилась хорошо. Она для нас была последней перед важным первым официальным матчем. Будем стараться. Надеюсь, что мы подготовились хорошо.

Пока еще детально Панатинаикос не изучали, хотя и просматривали, конечно, их товарищеские матчи. Конечно, это сильная команда, которая в это межсезонье нормально усилилась. Нам будет трудно, но можно играть", – цитирует Рубчинского официальный сайт днепрян.

Напомним, поединок с Кривбассом стал завершающим на сборах для команды Александра Кучера. Впереди – дуэль с Панатинаикосом в рамках квалификации к групповому раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже во вторник, 25 июля.

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