Первый матч против Панатинаикоса состоится уже во вторник, 25 июля.

Днепр-1 прибыл в словацкий город Кошице, где сыграет номинально домашний матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Соперником команды Кучера станет греческий Панатинаикос.

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Как сообщает клубная пресс-служба, именно в Кошице в понедельник, 24 июля, клуб проведет традиционные предматчевые мероприятия – тренировки и пресс-конференцию.

Днепр-1 первый поединок с Панатинаикосом сыграет 25 июля. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Ответная встреча Днепра-1 и Панатинаикоса состоится 1 августа в Афинах. Начало матча – в 21:30 по Киеву.

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