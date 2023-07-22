Тренерский штаб днепровцев обнародовал имена футболистов, которые смогут сыграть с греками во втором раунде квалификации ЛЧ 2023/24.

СК Днепр1 на своем сайте опубликовал заявку для участия в матчах 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В перечень игроков на поединки против Панатинаикоса попали 24 футболиста.

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Первая игра состоится уже во вторник, 25 июля, в словацком Кошице. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч – 1 августа в Афинах в 21:30.

Вратари: 1. Евгений Волынец, 12. Яков Кинарейкин, 93. Макс Валеф.

Защитники: 3. Владимир Адамюк, 5. Эдуард Сарапий, 11. Денис Мирошниченко, 26. Александр Каплиенко, 30. Василий Кравец, 39. Александр Сваток, 42. Евгений Пасич.

Полузащитники: 4. Эмилиано Пурита, 6. Олег Горин, 8. Александр Пихаленок, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Максим Третьяков, 14. Рамик Гаджиев, 18. Руслан Бабенко, 20. Сергей Горбунов, 22. Валентин Рубчинский, 23. Доминго Бланко, 25. Игорь Когут, 34. Владимир Танчик.

Форварды: 7. Артем Довбик, 31. Даниэль Кивинда.

К слову, на каждый раунд квалификации должна подаваться новая заявка.

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