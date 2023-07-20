В среду, 19 июля, завершился первый раунд квалификации ЛЧ 2023/24. Соответственно, стали известны пары второго раунда, который стартует уже через неделю.

На этой стадии свой евросезон начинает СК Днепр-1, который узнал своего соперника еще раньше. Вице-чемпионы Украины будут противостоять греческому Панатинаикосу. Первый матч команда Александра Кучера сыграет 25 июля в Словакии. Кроме этой пары, сильнейшего определят еще в 11-ти других.

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Борьбу за путевку в групповой турнир ЛЧ продолжают еще несколько выступающих за рубежом украинцев – Максим Коваль (Шериф), Игорь Пластун (Лудогорец) и Владислав Кочергин (Ракув),

Все пары второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

Группа 1

Жальгирис (Литва) – Галатасарай (Турция)

Лудогорец (Болгария) – Олимпия Любляна (Словения)

Ракув (Польша) – Карабах (Азербайджан)

Группа 2

Клаксвик (Фарерские острова) – Хекен (Швеция)

ХИК (Финляндия) – Мольде (Норвегия)

Брейдаблик (Исландия) – Копенгаген (Дания)

Группа 3

Шериф (Молдова) – Маккаби Хайфа (Израиль)

Арис Лимасол (Кипр) – БАТЭ (Беларусь)

Зринmски (Босния и Герцеговина) – Слован Братислава (Словакия).

Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан)

Путь представителей лиг

СК Днепр-1 (Украина) – Панатинаикос (Греция)

Серветт (Швейцария) – Генк (Бельгия).

Матчи второго раунда квалификации ЛЧ 2023/24 будут сыграны 25/26 июля и 1/2 августа. Победители выйдут в третий раунд, жеребьевка которого состоится 24 июля. Проигравшие команды продолжат евросезон в квалификации Лиги Европы.

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