"Мы провели хорошую игру, атаковали, а Манчестер Сити вчера играл в доисторический футбол, защищался и ставил стену перед воротами, чтобы мы не забили. Все это видели. Сити был командой, которая полностью оборонялась. Во втором тайме они попали один раз в створ ворот. Вчера было показано, что каждый имеет свою доисторичность.

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Это был матч, который, если бы повезло, вывел бы нас в полуфинал. Нам не удалось забить гол и перевести игру в дополнительное время", – приводит слова Серезо Goal.

Напомним, Гвардиола посмеялся над тактикой Атлетико после первого поединка – "матрасники" порой защищались всей командой. В ответном матче Манчестер Сити решил отзеркалить стратегию соперника, что позволило "горожанам" удержать необходимый результат.

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