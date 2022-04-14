Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов окончился без голов, но эмоций было с избытком.

Манчестер Сити выстоял на Ванда Метрополитано и благодаря минимальной победе в домашнем матче завоевал путевку в полуфинал главного клубного турнира Европы.

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В конце матча футболисты команд устроили массовую потасовку, которую спровоцировал Стефан Савич. В конце концов ситуацию удалось уладить и доиграть матч, но продолжение после финального свистка никто не отменял.

Уже по дороге в свои раздевалки футболисты устроили вторую серию. Это зафиксировала камера в подтрибунном помещении. Снова в эпицентре оказался Стефан Савич, решивший, что Джек Грилиш получил мало. Это и спровоцировало новую волну конфликта.

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