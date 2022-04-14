"Ми провели хорошу гру, атакували, а Манчестер Сіті вчора грав у доісторичний футбол, захищався і ставив стіну перед своїми воротами, щоб ми не забили. Усі це бачили. Сіті був командою, яка повністю оборонялася. У другому таймі вони влучили один раз у площину воріт. Вчора було показано, що кожен має свою доісторичність.

Атлетіко – Манчестер Сіті: футболісти намагалися продовжити бійку в підтрибунному приміщенні

Це був матч, який, якби пощастило, вивів би нас до півфіналу. Нам не пощастило забити гол і перевести гру в додатковий час", – наводить слова Серезо Goal.

Нагадаємо, Гвардіола покепкував з тактики Атлетіко після першого поєдинку – "матрацники" часом захищались усією командою. В матчі-відповіді Манчестер Сіті вирішив віддзеркалити стратегію суперника, що дозволило "містянам" втримати необхідний результат.

Манчестер Сіті вистраждав нічию з Атлетіко, прорвавшись у півфінал ЛЧ – Зінченко став героєм навіть у запасі